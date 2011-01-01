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Могучие рейнджеры: Самураи. Похищенные невесты

Могучие рейнджеры: Самураи. Похищенные невесты (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Power Rangers Samurai
Фантастика22 мин6+

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Сюжет

В фантастическом сериале Могучие рейнджеры: Самураи монстры Найлоки хотят попасть на нашу планету и устроить потоп. Современные рейнджеры не допустят этого, так как они владеют таинственной силой символов древних самураев. Пятеро парней вступают в бой с чудищами.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

3.6 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Могучие рейнджеры: Самураи. Похищенные невесты»

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