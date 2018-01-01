Wink
Фильмы
Могучие рейнджеры: Мегасила. Принц против рыцаря
Актёры и съёмочная группа фильма «Могучие рейнджеры: Мегасила. Принц против рыцаря»

Режиссёры

Чарли Хэскелл

Charlie Haskell
Режиссёр
Акихиро Ногучи

Akihiro Noguchi
Режиссёр

Актёры

Эндрю М. Грэй

Andrew Gray
АктёрTroy Burrows
Сиара Ханна

Ciara Hanna
АктрисаGia Moran
Джон Марк Лаудермилк

John Mark Loudermilk
Актёр
Кристина Мастерсон

Christina Masterson
АктрисаEmma Goodall
Азим Ризк

Azim Rizk
АктёрJake Holling
Джофф Долан

Geoff Dolan
Актёр
Эстевес Гиллеспи

Estevez Gillespie
АктёрTensou
Шайлеш Праджапати

Shailesh Prajapati
Актёр
Йен Харкорт

Ian Harcourt
АктёрMr. Burley
Джейсон Худ

Jason Hood
Актёр

Сценаристы

Джеймс В. Бейтс

James W. Bates
Сценарист
Сет Уолтер

Seth Walther
Сценарист
Джим Перонто

Jim Peronto
Сценарист

Продюсеры

Брайан Касентини

Brian Casentini
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Ольга Зверева

Актриса дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа
Александр Дасевич

Актёр дубляжа

Монтажёры

Брэд Дэвисон

Brad Davison
Монтажёр

Композиторы

Ноам Каниэл

Noam Kaniel
Композитор