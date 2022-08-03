Wink
Фильмы
Могучие рейнджеры: Мегасила. Принц против рыцаря

Могучие рейнджеры: Мегасила. Принц против рыцаря (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Power Rangers Megaforce
Фантастика22 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Команда новых рейнджеров, «Мегасила», противостоит космическим захватчикам, жаждущим прибрать к рукам или, скорее клешням, наш ненаглядный земной шарик. Шансов у пришельцев мало, ведь эту группу наставляет мудрейший Госей, ученик самого Зордона.

Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Могучие рейнджеры: Мегасила. Принц против рыцаря»