Могучие рейнджеры: Мегасила. Принц против рыцаря (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Power Rangers Megaforce
Фантастика22 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Команда новых рейнджеров, «Мегасила», противостоит космическим захватчикам, жаждущим прибрать к рукам или, скорее клешням, наш ненаглядный земной шарик. Шансов у пришельцев мало, ведь эту группу наставляет мудрейший Госей, ученик самого Зордона.
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЧХРежиссёр
Чарли
Хэскелл
- АНРежиссёр
Акихиро
Ногучи
- ЭМАктёр
Эндрю
М. Грэй
- СХАктриса
Сиара
Ханна
- ДМАктёр
Джон
Марк Лаудермилк
- КМАктриса
Кристина
Мастерсон
- АРАктёр
Азим
Ризк
- ДДАктёр
Джофф
Долан
- ЭГАктёр
Эстевес
Гиллеспи
- ШПАктёр
Шайлеш
Праджапати
- ЙХАктёр
Йен
Харкорт
- ДХАктёр
Джейсон
Худ
- ДВСценарист
Джеймс
В. Бейтс
- СУСценарист
Сет
Уолтер
- ДПСценарист
Джим
Перонто
- БКПродюсер
Брайан
Касентини
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- БДМонтажёр
Брэд
Дэвисон
- НККомпозитор
Ноам
Каниэл