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Могучие рейнджеры: Мегасила. Конечная станция

Могучие рейнджеры: Мегасила. Конечная станция (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Power Rangers Megaforce
Фантастика22 мин6+

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Сюжет

Команда новых рейнджеров, «Мегасила», противостоит космическим захватчикам, жаждущим прибрать к рукам или, скорее клешням, наш ненаглядный земной шарик. Шансов у пришельцев мало, ведь эту группу наставляет мудрейший Госей, ученик самого Зордона.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Могучие рейнджеры: Мегасила. Конечная станция»

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