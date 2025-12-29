Михаил — бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка. Однажды 31 декабря они с внуком Сережей подбирают пса, который прятался от новогодних салютов, и называют Стёпкой. Внука забирают родители, и вскоре Михаилу становится плохо. Теперь у Стёпки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь хозяину. Но сделать это очень трудно, ведь никто из людей не знает собачьего языка. Единственный выход — найти Сережу, который, как кажется Степке, понимает его. И тогда четырехлапый герой отправляется на другой конец города навстречу невероятным приключениям.

