Модная братва
Wink
Фильмы
Модная братва

Модная братва (фильм, 2026) смотреть онлайн

2026, I Love Boosters
Фантастика, Комедия113 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Неудачливая дизайнерша Корветт вместе сподругами совершает налёты намагазины модной одежды Metro Designers, азатем продаёт ворованное вдва раза дешевле. Девушку восхищает творческий гений главы бренда Кристи Смит, нопосле личной встречи онаужасно вней разочаровывается, акогда узнаёт, чтота украла унеё дизайн, грабежи становятся делом личной мести исоциальной справедливости.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Фэнтези
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Модная братва»