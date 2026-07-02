Модная братва (фильм, 2026) смотреть онлайн
2026, I Love Boosters
Фантастика, Комедия113 мин18+
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О фильме
Неудачливая дизайнерша Корветт вместе сподругами совершает налёты намагазины модной одежды Metro Designers, азатем продаёт ворованное вдва раза дешевле. Девушку восхищает творческий гений главы бренда Кристи Смит, нопосле личной встречи онаужасно вней разочаровывается, акогда узнаёт, чтота украла унеё дизайн, грабежи становятся делом личной мести исоциальной справедливости.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Фэнтези
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- БРРежиссёр
Бутс
Райли
- КПАктриса
Кеке
Палмер
- ЛСАктёр
Лакит
Стэнфилд
- НААктриса
Наоми
Аки
- Актриса
Деми
Мур
- ЭГАктриса
Эйса
Гонсалес
- Актёр
Уилл
Поултер
- ТПАктриса
Тейлор
Пейдж
- Актёр
Дон
Чидл
- ПЛАктриса
Поппи
Лю
- Актриса
Кэррис
Дорси
- КЯАктриса
Кара
Янг
- РУАктриса
Рэйчел
Уолтерс
- БСАктёр
Бриана
Старкс
- МКАктёр
Махди
Коччи
- ДДАктёр
Дэвид
Данстон
- ПЛАктёр
Пит
Ли
- БЛАктриса
Бриттани
Ли Хеллмейстер
- КМАктриса
Кристин
Мерседес Бенс
- ЖЧАктёр
Жамель
Чэмберс
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- КБАктриса
Кейт
Берлант
- ДМАктёр
Джонатан
Мерседес
- ЖФАктёр
Жермен
Фаулер
- ЭААктёр
Эрик
Андре
- РТАктриса
Робин
Тиди
- ДРАктёр
Джейсон
Риттер
- АДАктёр
Адам
Дивайн
- ДРАктриса
Джаэль
Роберсон
- БРСценарист
Бутс
Райли
- ЭРПродюсер
Эллисон
Роуз Картер
- БРПродюсер
Бутс
Райли
- Продюсер
Аарон
Райдер
- ШКХудожница
Ширли
Курата
- ТГМонтажёр
Терел
Гибсон
- МХМонтажёр
Мэттью
Хэннем
- НБОператор
Наташа
Брайер