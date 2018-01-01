Wink
Модернизм, Inc.
Актёры и съёмочная группа фильма «Модернизм, Inc.»

Актёры и съёмочная группа фильма «Модернизм, Inc.»

Режиссёры

Джейсон Кон

Jason Cohn
Режиссёр

Актёры

Себастьян Роше

Sebastian Roché
Актёр
Элиот Нойес

Eli Noyes
Актёр
Сол Бэсс

Saul Bass
Актёр
Чарлз Имз

Charles Eames
Актёр

Сценаристы

Джейсон Кон

Jason Cohn
Сценарист

Продюсеры

Камиль Серван-Шрейбер

Camille Servan-Schreiber
Продюсер

Композиторы

Стивен Эмерсон

Steven Emerson
Композитор