Мистиконы. Серия 5 (фильм, 2017) смотреть онлайн

Встречайте команду бесстрашных мистиконов! Это четыре юные волшебницы, объединившие свои сверхъестественные способности для борьбы со злом. Эм умеет перевоплощаться в рыцаря, Пайпер мастерски управляется с огнем, Заря – меткий лучник, а Аркайна владеет силой дракона. Нежить, берегись!

