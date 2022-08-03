Мистериум: Охотники на фазанов (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Fasandræberne
Детектив, Триллер114 мин18+
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О фильме
Продолжение приключений датского детектива Карла Бeрка. На этот раз в руки сыщика попадает закрытое в 1994 году дело о жестоком убийстве двух близнецов. Бeрку и его напарнику Асаду предстоит выяснить, кто на самом деле стоит за преступлением, вину за которое взял на себя местный отшельник.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МНРежиссёр
Миккель
Нёргор
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- ФФАктёр
Фарес
Фарес
- Актёр
Пилу
Асбек
- ДДАктёр
Давид
Денсик
- ДЧАктриса
Даница
Чурчич
- СБАктриса
Сара-Софи
Бусснина
- ДЛАктриса
Джохэнн
Луиз Шмидт
- МИАктёр
Марко
Ильсе
- ББАктриса
Беате
Билле
- ПКАктёр
Питер
Кристофферсен
- Сценарист
Николай
Арсель
- РХСценарист
Расмус
Хейстерберг
- МНСценарист
Миккель
Нёргор
- ЮАСценарист
Юсси
Адлер-Олсен
- ЙБПродюсер
Йонас
Баггер
- ПОПродюсер
Петер
Ольбек Йенсен
- ЛВПродюсер
Луиза
Вест
- СТХудожница
Стин
Танинг
- ЭКОператор
Эрик
Кресс