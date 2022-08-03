Мистериум. Начало (фильм, 2013) смотреть онлайн

Детективы Карл Мeрк и Ассад работают в отделе Q, занимающемся «глухарями». Взявшись за дело пятилетней давности об исчезновении женщины по имени Мерет, они внезапно выходят на след маньяка-психопата. Но преследуя его по всей стране, всe равно на шаг отстают.

