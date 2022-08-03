Мистериум. Начало (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Kvinden i buret
Детектив, Криминал92 мин18+
О фильме
Детективы Карл Мeрк и Ассад работают в отделе Q, занимающемся «глухарями». Взявшись за дело пятилетней давности об исчезновении женщины по имени Мерет, они внезапно выходят на след маньяка-психопата. Но преследуя его по всей стране, всe равно на шаг отстают.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МНРежиссёр
Миккель
Нёргор
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- ФФАктёр
Фарес
Фарес
- ПШАктёр
Пер
Шил Крюгер
- ТЛАктёр
Троэльс
Любю
- ОБАктёр
Ойвинд
Б. Фабрициус Холм
- СПАктёр
Сёрен
Пильмарк
- ДДАктриса
Дивья
Дас
- АБАктриса
Анна
Берског Хаугер
- СРАктриса
Соня
Рихтер
- РБАктёр
Расмус
Ботофт
- Сценарист
Николай
Арсель
- ЮАСценарист
Юсси
Адлер-Олсен
- ПОПродюсер
Петер
Ольбек Йенсен
- ЛВПродюсер
Луиза
Вест
- ЙБПродюсер
Йонас
Баггер
- КБПродюсер
Карен
Бентзон
- СШХудожник
Сорен
Шварцберг
- ЭКОператор
Эрик
Кресс