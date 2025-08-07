Миссия
Миссия

Миссия (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Cheung foh
Триллер, Боевик18+

О фильме

Пятеро телохранителей с разными характерами вынуждены объединиться для защиты криминального авторитета. Фильм «Миссия» — гонконгский неонуарный триллер о профессиональном долге и неписаных законах преступного мира.

После неудавшегося покушения на босса триады Луна его брат собирает пятерку наемников для защиты и поиска заказчика. В команду входят хладнокровный лидер, вспыльчивый бунтарь, молчаливый стратег, уравновешенный профессионал и новичок. Их задача — охранять Луна и вычислить врага. Совместная работа превращает чужаков в сплоченных товарищей. Напряжение растет, когда опасность становится ближе, а доверие внутри группы проходит испытание на прочность.

«Миссия» — фильм о том, как в мире криминальных разборок возникает своеобразный кодекс чести. Триллер строится на контрасте между внешним хладнокровием героев и их внутренней моральной позицией.

Страна
Гонконг
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb