Миссия (фильм, 1999) смотреть онлайн

Пятеро телохранителей с разными характерами вынуждены объединиться для защиты криминального авторитета. Фильм «Миссия» — гонконгский неонуарный триллер о профессиональном долге и неписаных законах преступного мира.



После неудавшегося покушения на босса триады Луна его брат собирает пятерку наемников для защиты и поиска заказчика. В команду входят хладнокровный лидер, вспыльчивый бунтарь, молчаливый стратег, уравновешенный профессионал и новичок. Их задача — охранять Луна и вычислить врага. Совместная работа превращает чужаков в сплоченных товарищей. Напряжение растет, когда опасность становится ближе, а доверие внутри группы проходит испытание на прочность.



«Миссия» — фильм о том, как в мире криминальных разборок возникает своеобразный кодекс чести. Триллер строится на контрасте между внешним хладнокровием героев и их внутренней моральной позицией.

