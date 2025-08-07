Миссия (фильм, 1999) смотреть онлайн
О фильме
Пятеро телохранителей с разными характерами вынуждены объединиться для защиты криминального авторитета. Фильм «Миссия» — гонконгский неонуарный триллер о профессиональном долге и неписаных законах преступного мира.
После неудавшегося покушения на босса триады Луна его брат собирает пятерку наемников для защиты и поиска заказчика. В команду входят хладнокровный лидер, вспыльчивый бунтарь, молчаливый стратег, уравновешенный профессионал и новичок. Их задача — охранять Луна и вычислить врага. Совместная работа превращает чужаков в сплоченных товарищей. Напряжение растет, когда опасность становится ближе, а доверие внутри группы проходит испытание на прочность.
«Миссия» — фильм о том, как в мире криминальных разборок возникает своеобразный кодекс чести. Триллер строится на контрасте между внешним хладнокровием героев и их внутренней моральной позицией.
Рейтинг
- ДТРежиссёр
Джонни
То
- ЛСАктёр
Лам
Сует
- СЯАктёр
Саймон
Ям
- ЭВАктёр
Энтони
Вон
- ФНАктёр
Френсис
Нг
- ИЭАктриса
Илэйн
Эка Да Силва
- ВТАктёр
Вон
Тин-Лам
- ДЛАктёр
Джеки
Лю
- ЭКАктёр
Эдди
Ко
- РЧАктёр
Рой
Чун
- КСАктёр
Кейдзи
Сато
- ЯНСценарист
Яу
Най-Хой
- КЛПродюсер
Кристина
Ли Сторм
- ДТПродюсер
Джонни
То
- ДФХудожник
Джером
Фанг
- ЧЧМонтажёр
Чань
Чи-Вай
- ЧЧКомпозитор
Чун
Чи-Вин