Этого противника нельзя ни подкупить, ни запугать. Шпионский боевик «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» 2023 года — седьмой фильм франшизы, в котором Итан Хант сталкивается с вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом.



Цифровой разум «Интеллект» проникает во все системы мира и умеет подделывать любую информацию. Получить контроль над ним позволяет специальный крестообразный ключ, и за ним охотятся разведки крупнейших держав мира. Итан и его команда тоже участвуют в этой гонке, но они хотят не захватить оружие, а уничтожить его, пока другие не использовали ИИ, чтобы переписать реальность под себя. На пути появляются призрак из прошлого Итана — загадочный Габриэль, действующий от имени «Интеллекта», и воровка Грейс, которая случайно оказывается втянутой в игру и вынуждена выбрать сторону. Погоня за ключом превращается в череду сумасшедших эпизодов, а на кону — не просто жизни отдельных людей, а получение контроля над всем миром.



Фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» стоит смотреть, если вы — большой поклонник киноаттракционов: тут и безумный прыжок на мотоцикле с утеса, и головокружительные уличные погони, и ушедший под откос поезд. Разумеется, все трюки Том Круз выполняет сам, так что если хотите узнать, на что еще отважился самый безбашенный актер Голливуда, пропускать картину никак нельзя.

