Миссия невыполнима: Смертельная расплата (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Этого противника нельзя ни подкупить, ни запугать. Шпионский боевик «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» 2023 года — седьмой фильм франшизы, в котором Итан Хант сталкивается с вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом.
Цифровой разум «Интеллект» проникает во все системы мира и умеет подделывать любую информацию. Получить контроль над ним позволяет специальный крестообразный ключ, и за ним охотятся разведки крупнейших держав мира. Итан и его команда тоже участвуют в этой гонке, но они хотят не захватить оружие, а уничтожить его, пока другие не использовали ИИ, чтобы переписать реальность под себя. На пути появляются призрак из прошлого Итана — загадочный Габриэль, действующий от имени «Интеллекта», и воровка Грейс, которая случайно оказывается втянутой в игру и вынуждена выбрать сторону. Погоня за ключом превращается в череду сумасшедших эпизодов, а на кону — не просто жизни отдельных людей, а получение контроля над всем миром.
Фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» стоит смотреть, если вы — большой поклонник киноаттракционов: тут и безумный прыжок на мотоцикле с утеса, и головокружительные уличные погони, и ушедший под откос поезд. Разумеется, все трюки Том Круз выполняет сам, так что если хотите узнать, на что еще отважился самый безбашенный актер Голливуда, пропускать картину никак нельзя.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
Время163 мин / 02:43
Рейтинг
