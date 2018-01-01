Wink
Фильмы
Мисс Сайгон
Актёры и съёмочная группа фильма «Мисс Сайгон»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мисс Сайгон»

Актёры

Джон Джон Брионес

Jon Jon Briones
Актёр
Эва Ноблесада

Eva Noblezada
Актриса
Алистэр Браммер

Alistair Brammer
Актёр
Хон Гван-хо

Hong Gwang-ho
Актёр
Тэмсин Кэрролл

Tamsin Carroll
Актриса
Саймон Боуман

Simon Bowman
Актёр
Грег Канестрари

Greg Canestrari
Актёр
Каллум Эванс

Callum Evans
Актёр
Шэрон Гомес

Sharon Gomez
Актриса
Джек Купер

Jack Harrison-Cooper
Актёр
Мишель Ли

Michelle Wen Lee
Актриса
Лиам Марселлино

Liam Marcellino
Актёр
Рени Монтемайор

Renee Montemayor
Актриса
Клер Мур

Claire Moore
Актриса
Ричард Петтифер

Richard Pettyfer
Актёр
Джонатан Прайс

Jonathan Pryce
Актёр
Лиа Салонга

Lea Salonga
Актриса
Ниал Шихи

Niall Sheehy
Актёр
Мариано Венида

Mariano Venida
Актёр

Сценаристы

Ален Бублиль

Alain Boublil
Сценарист
Клод-Мишель Шонберг

Claude-Michel Schönberg
Сценарист

Продюсеры

Камерон Макинтош

Cameron Mackintosh
Продюсер

Монтажёры

Бен Крабб

Ben Crabb
Монтажёр