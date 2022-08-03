Мисс Сайгон
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Мисс Сайгон

Мисс Сайгон (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Miss saigon: 25th anniversary performance
Мюзикл, Военный141 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Легендарный мюзикл по мотивам оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Это драматическая история запретной любви между юной сайгонской проституткой и американским солдатом во время войны во Вьетнаме.

Страна
Великобритания
Жанр
Военный, Мюзикл, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
141 мин / 02:21

Рейтинг

8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мисс Сайгон»