Мисс Сайгон (фильм, 2016) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Легендарный мюзикл по мотивам оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Это драматическая история запретной любви между юной сайгонской проституткой и американским солдатом во время войны во Вьетнаме.

