Мисс Сайгон (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Miss saigon: 25th anniversary performance
Мюзикл, Военный141 мин18+
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О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Легендарный мюзикл по мотивам оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Это драматическая история запретной любви между юной сайгонской проституткой и американским солдатом во время войны во Вьетнаме.
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Мюзикл, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время141 мин / 02:21
Рейтинг
8.1 IMDb
- ДДАктёр
Джон
Джон Брионес
- ЭНАктриса
Эва
Ноблесада
- АБАктёр
Алистэр
Браммер
- ХГАктёр
Хон
Гван-хо
- ТКАктриса
Тэмсин
Кэрролл
- СБАктёр
Саймон
Боуман
- ГКАктёр
Грег
Канестрари
- КЭАктёр
Каллум
Эванс
- ШГАктриса
Шэрон
Гомес
- ДКАктёр
Джек
Купер
- МЛАктриса
Мишель
Ли
- ЛМАктёр
Лиам
Марселлино
- РМАктриса
Рени
Монтемайор
- КМАктриса
Клер
Мур
- РПАктёр
Ричард
Петтифер
- Актёр
Джонатан
Прайс
- ЛСАктриса
Лиа
Салонга
- НШАктёр
Ниал
Шихи
- МВАктёр
Мариано
Венида
- АБСценарист
Ален
Бублиль
- КШСценарист
Клод-Мишель
Шонберг
- КМПродюсер
Камерон
Макинтош
- БКМонтажёр
Бен
Крабб