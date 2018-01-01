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Фильмы
Мис ван дер Роэ, семья и модернизм
Актёры и съёмочная группа фильма «Мис ван дер Роэ, семья и модернизм»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мис ван дер Роэ, семья и модернизм»

Режиссёры

Сабина Гизигер

Сабина Гизигер

Sabine Gisiger
Режиссёр

Сценаристы

Сабина Гизигер

Сабина Гизигер

Sabine Gisiger
Сценарист

Продюсеры

Карин Кох

Карин Кох

Karin Koch
Продюсер

Композиторы

Бальц Бахманн

Бальц Бахманн

Balz Bachmann
Композитор