Мир Юрского периода: Господство (фильм, 2022) смотреть онлайн
9.12022, Jurassic World Dominion
Фантастика, Боевик146 мин12+
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О фильме
После уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и заполнили планету. Людям удается поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле. Но как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими существами в истории?
СтранаКитай, США
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Время146 мин / 02:26
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- КТРежиссёр
Колин
Треворроу
- Актёр
Крис
Пратт
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актёр
Сэм
Нил
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- ДУАктриса
ДеВанда
Уайз
- МААктёр
Мамуду
Ати
- ИСАктриса
Изабелла
Сермон
- КСАктёр
Кэмпбелл
Скотт
- БВАктёр
Б.Д.
Вонг
- Актёр
Омар
Си
- Актёр
Джастис
Смит
- ДПАктриса
Даниэлла
Пинеда
- Актёр
Скотт
Хейз
- КПАктёр
Кристоффер
Полаха
- АОАктёр
Александр
Оуэн
- АШАктёр
Ахир
Шах
- ЭТАктриса
Элва
Трилль
- ЖЧАктриса
Жасмин
Чиу
- ВСАктриса
Варада
Сету
- БЭАктёр
Бен
Эшенден
- ЭСАктёр
Энцо
Сквиллино мл.
- ГДАктриса
Глайнис
Дейвис
- МБАктёр
Мо
Брингс Пленти
- ЭРАктриса
Элан
Росс Гибсон
- КФАктёр
Кокей
Фалкоу
- ДТАктёр
Димитри
Тивайос
- ДААктёр
Джо
Аццопарди
- ЛХАктриса
Линн
Хантер
- БКАктёр
Бен
Кук
- ПЛАктёр
Патрик
Лунгуэй
- РБАктёр
Рики
Бевинс
- ЛБАктёр
Луиджи
Бокканфузо
- РДАктёр
Росс
Доннелли
- ЭКСценарист
Эмили
Кармайкл
- КТСценарист
Колин
Треворроу
- ДКСценарист
Дерек
Коннолли
- МКСценарист
Майкл
Крайтон
- Продюсер
Патрик
Краули
- ЧЭПродюсер
Чарли
Эндин
- МСМонтажёр
Марк
Сэнгер
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино