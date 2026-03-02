После уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и заполнили планету. Людям удается поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле. Но как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими существами в истории?

