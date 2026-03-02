Мир Юрского периода: Господство
Wink
Фильмы
Мир Юрского периода: Господство

Мир Юрского периода: Господство (фильм, 2022) смотреть онлайн

9.12022, Jurassic World Dominion
Фантастика, Боевик146 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

После уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и заполнили планету. Людям удается поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле. Но как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими существами в истории?

Страна
Китай, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Время
146 мин / 02:26

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мир Юрского периода: Господство»