Миньоны: Грювитация (фильм, 2022) смотреть онлайн

Помните, каким Грю предстал в первом «Гадком я»? Угрюмым, замкнутым и слегка циничным. «Миньоны: Грювитация» — мультфильм 2022 года, который знакомит с той версией Грю, что еще не была такой злодейской: с двенадцатилетним мечтателем, живущим в мире, где быть антигероем — это круто.



Сюжет строится вокруг классической подростковой проблемы: как вписаться в ту компанию, которая тебе нравится. Грю решает, что путь в «Злую шестерку» лежит через громкую и дерзкую кражу. Его план срабатывает, но с непредвиденными последствиями: теперь он сам стал мишенью для тех, кого боготворил. На подмогу приходят миньоны, чья «помощь» обычно все усложняет, и один обиженный взрослый злодей, который мог бы стать его наставником.



Если хочется расслабиться и получить свою порцию простого, но качественного веселья, начните этот проект смотреть. «Миньоны: Грювитация» знает свою аудиторию и старается для нее: дети будут смеяться над кривляниями желтых человечков, а взрослые — улыбаться узнаваемым приметам эпохи.

