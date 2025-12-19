Миньоны: Грювитация (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Помните, каким Грю предстал в первом «Гадком я»? Угрюмым, замкнутым и слегка циничным. «Миньоны: Грювитация» — мультфильм 2022 года, который знакомит с той версией Грю, что еще не была такой злодейской: с двенадцатилетним мечтателем, живущим в мире, где быть антигероем — это круто.
Сюжет строится вокруг классической подростковой проблемы: как вписаться в ту компанию, которая тебе нравится. Грю решает, что путь в «Злую шестерку» лежит через громкую и дерзкую кражу. Его план срабатывает, но с непредвиденными последствиями: теперь он сам стал мишенью для тех, кого боготворил. На подмогу приходят миньоны, чья «помощь» обычно все усложняет, и один обиженный взрослый злодей, который мог бы стать его наставником.
Если хочется расслабиться и получить свою порцию простого, но качественного веселья, начните этот проект смотреть. «Миньоны: Грювитация» знает свою аудиторию и старается для нее: дети будут смеяться над кривляниями желтых человечков, а взрослые — улыбаться узнаваемым приметам эпохи.
СтранаСША, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Криминал
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
- КБРежиссёр
Кайл
Балда
- БЭРежиссёр
Брэд
Эблесон
- Актёр
Стив
Карелл
- ПКАктёр
Пьер
Коффан
- Актёр
Алан
Аркин
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- Актриса
Мишель
Йео
- Актриса
Джули
Эндрюс
- Актёр
Расселл
Брэнд
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Дэнни
Трехо
- Актриса
Люси
Лоулесс
- ДОАктёр
Джимми
О. Ян
- МПАктриса
Мередит
Пайл
- Актёр
Кевин
Майкл Ричардсон
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- СПСценарист
Синко
Пол
- БЛСценарист
Брайан
Линч
- Продюсер
Джанет
Хили
- КЛПродюсер
Келли
Лэйк
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- ЛОПродюсер
Латифа
Оау
- Продюсер
Крис
Рено
- РТПродюсер
Роберт
Тейлор
- КДМонтажёр
Клер
Доджсон
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра