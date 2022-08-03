Минифорс. Новые герои (фильм, 2016) смотреть онлайн

Приквел популярного сериала, повествующий о создании суперкоманды Минифорс. Члены команды — очаровательные зверушки-пушистики, но за их милой внешностью скрываются настоящие отважные воины. Минифорс отправляются на борьбу с Армией Ящериц с целью вернуть эллиниум.

