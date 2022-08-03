Минифорс. Новые герои
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Детям
Минифорс. Новые герои

Минифорс. Новые герои (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Miniforce: New Heroes Rise
Мультфильм, Для самых маленьких65 мин6+

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О фильме

Приквел популярного сериала, повествующий о создании суперкоманды Минифорс. Члены команды — очаровательные зверушки-пушистики, но за их милой внешностью скрываются настоящие отважные воины. Минифорс отправляются на борьбу с Армией Ящериц с целью вернуть эллиниум.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

9.2 КиноПоиск
5.8 IMDb