Минифорс. Новые герои (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Miniforce: New Heroes Rise
Мультфильм, Для самых маленьких65 мин6+
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О фильме
Приквел популярного сериала, повествующий о создании суперкоманды Минифорс. Члены команды — очаровательные зверушки-пушистики, но за их милой внешностью скрываются настоящие отважные воины. Минифорс отправляются на борьбу с Армией Ящериц с целью вернуть эллиниум.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
9.2 КиноПоиск
5.8 IMDb