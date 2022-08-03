Wink
Фильмы
Микки: И снова под Рождество

Микки: И снова под Рождество (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Mickey's Twice Upon a Christmas
Мультфильм64 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Приходите в гости к Санта Клаусу, Микки Маусу и другим диснеевским героям на праздник и узнайте, как они встречают Рождество. Cтарина Дональд всеми силами пытается противостоять празднику, в то время как Микки и Плуто веселятся от души.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Микки: И снова под Рождество»