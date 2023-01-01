Миграция (мультфильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Migration
Мультфильмы, Приключения18+
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Сюжет
Семейство крякв находится в затруднительном положении: пока отец Мак Маллард доволен тем, что его родные всегда будут в безопасности, живя в пруду в Новой Англии, мама Пэм стремится встряхнуть их и показать своим детям — сыну-подростку Даксу и маленькой дочке Гвен — каким большим и многогранным может быть мир. После того, как семейство мигрирующих уток приземляется на их пруд с захватывающими рассказами о далёких местах, Пэм уговаривает Мака отправиться в семейное путешествие через Нью-Йорк на тропическую Ямайку. Но всё было бы слишком просто, если бы их планам суждено было сбыться.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- БРРежиссёр
Бенжамин
Реннер
- КДАктёр
Каспар
Дженнингс
- ККАктриса
Кэрол
Кейн
- Актриса
Изабела
Мерсед
- ТГАктриса
Треси
Газаль
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- КНАктёр
Кумэйл
Нанджиани
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- ААктриса
Аквафина
- ДМАктёр
Дэвид
Митчелл
- БРСценарист
Бенжамин
Реннер
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- РТПродюсер
Роберт
Тейлор
- ДППродюсер
Джой
Пуарель
- КСХудожник
Колин
Стимпсон
- КГМонтажёр
Кристиан
Газаль
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл