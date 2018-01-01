Wink
Мифика: Стальная корона
Актёры и съёмочная группа фильма «Мифика: Стальная корона»

Режиссёры

Джон Лойд

John Lyde
Режиссёр

Актёры

Адам Джонсон

Adam Johnson
АктёрThane
Джейк Стормоен

Jake Stormoen
АктёрDagen
Никола Поснер

Nicola Posener
АктрисаTeela / Ana-Sett
Кристофер Робин Миллер

Christopher Robin Miller
АктёрHammerhead
Пэрис Уорнер

Paris Warner
АктрисаZombie Girl
Джеймс Гейсфорд

James Gaisford
АктёрThorsten
Эш Сантос

Ash Santos
АктрисаCaia-Bekk (в титрах: Ashley Santos)
Джасен Вэйд

Jasen Wade
АктёрRezzik
Курт Найт

Kurt Knight
АктёрWar Wagon Driver

Сценаристы

Джейсон Фоллер

Jason Faller
Сценарист
Кайнен Гриффин

Kynan Griffin
Сценарист

Продюсеры

Бретт Боузман

Brett Bozeman
Продюсер

Художники

Курт Найт

Kurt Knight
Художник
Эмили Джейкобсен

Emily Jacobson
Художница

Композиторы

Джеймс Шафер

James Schafer
Композитор