Michael Macdonald:This Is Christmas - Live In Chicago HD (фильм, 2009) смотреть онлайн

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Майкл Макдональд - cоул и ритм-н-блюз певец. Его альбомы по числу продаж добивались золотого и платинового статусов. Иногда Майкла называют голубоглазым соул-исполнителем, его отличительный певчий знак – это хриплый, душевный диапазон баритона.



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