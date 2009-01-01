Michael Macdonald:This Is Christmas - Live In Chicago HD (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Michael McDonald- This Christmas Live In Chicago
Концерты75 мин0+
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Сюжет
Майкл Макдональд - cоул и ритм-н-блюз певец. Его альбомы по числу продаж добивались золотого и платинового статусов. Иногда Майкла называют голубоглазым соул-исполнителем, его отличительный певчий знак – это хриплый, душевный диапазон баритона.
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