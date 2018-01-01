Wink
Детям
Ми-ми-мишки. Серия 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Ми-ми-мишки. Серия 2»

Режиссёры

Алексей Миронов

Режиссёр
Вера Мякишева

Режиссёр
Алексей Игнатов

Режиссёр

Актёры

Полина Кутепова

АктрисаТучка
Наталия Медведева

АктрисаКеша
Дарья Мазанова

АктрисаЛисичка
Диомид Виноградов

АктёрВаля
Даша Кузнецова

АктрисаСаня / Соня
Камилла Валиуллина

АктрисаЛисичка

Сценаристы

Евгений Головин

Сценарист
Олег Козырев

Сценарист
Леонид Каганов

Сценарист
Светлана Малашина

Сценарист

Продюсеры

Татьяна Цыварева

Продюсер
Вадим Воля

Продюсер
Евгений Головин

Продюсер
Антон Сметанкин

Продюсер

Художники

Станислав Метельский

Художник
Юлия Подкопникова

Художница
Полина Пономарева

Художница

Монтажёры

Вера Мякишева

Монтажёр
Яна Мартыненко

Монтажёр

Композиторы

Дария Ставрович

Композитор