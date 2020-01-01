Мгновения чемпионата (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Изящное хитросплетение сюжетов, непосредственно связанных с Чемпионатом мира по футболу 2018: моменты матчей, реакция трибун, слезы и радость болельщиков, ожидание в длинной очереди прохода на стадион и ликующие толпы в местах, ставших на время фан-зонами. А также просто небольшие зарисовки жи�зни людей в тех городах России, которых своей веселой рукой «зацепил» мундиаль.



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