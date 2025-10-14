Метод (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, The Method
Драма, Криминал16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодёжная труппа готовит спектакль, в центре которого - ограбление банка. Руководителя спектакля, Джека, вызывает к себе декан колледжа, в котором планируется премьера. Декан возлагает на постановку большие надежды, с её помощью он хочет собрать средства для колледжа, позвав на премьеру знаменитостей из Голливуда. Но на очередной неудачной репетиции все члены труппы решают, что зритель жаждет увидеть что-то новое, Шекспиром теперь никого не удивить.
Рейтинг
4.9 IMDb
- КЛРежиссёр
Кевин
Льюис
- НСАктёр
Николас
Сэдлер
- АЭАктриса
Аманда
Энка
- ЛБАктриса
Лори
Богданович
- КЧАктриса
Кэй
Чилтон
- ШЧАктриса
Ширли
Чилтон
- МДАктриса
Мэрил
Дэвис
- МЭАктриса
Моника
Эванс
- КФАктёр
Кори
Фицджералд
- ШПАктёр
Шон
Патрик Флэнери
- Актёр
Роберт
Форстер
- ТГАктёр
Тодд
Гир
- НГАктриса
Наташа
Грегсон Вагнер
- МХАктёр
Мэттью
Херт
- ДДАктёр
Дэннис
Джеймс
- ККАктёр
Кэлвин
Кинг
- ЭМАктёр
Энди
Мардиросян
- ГМАктёр
Грант
Мэтис
- СНАктриса
Саммер
Ньюэлл
- ЛРАктёр
Лен
Ричард
- РШАктриса
Рэнди
Шмидт
- ТСАктёр
Трой
Скотт
- КСАктёр
Куинси
Смит
- ВТАктёр
Виктор
Тогунде
- ТТАктёр
Тайрин
Тернер
- РВАктриса
Рэнди
Вон
- ДУАктёр
Джош
Уолкер
- КЛСценарист
Кевин
Льюис
- ТССценарист
Трой
Скотт
- КЛПродюсер
Кевин
Льюис
- РЛМонтажёр
Расселл
Ливингстоун