Метод (фильм, 1996) смотреть онлайн

Молодёжная труппа готовит спектакль, в центре которого - ограбление банка. Руководителя спектакля, Джека, вызывает к себе декан колледжа, в котором планируется премьера. Декан возлагает на постановку большие надежды, с её помощью он хочет собрать средства для колледжа, позвав на премьеру знаменитостей из Голливуда. Но на очередной неудачной репетиции все члены труппы решают, что зритель жаждет увидеть что-то новое, Шекспиром теперь никого не удивить.

