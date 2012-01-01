Metallica - Orion Festival: Tour Through the Never (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Этот концерт, снятый на фестивале Orion Festival в Атлантик-Сити, подарит всем поклонникам захватывающие впечатления от начала до конца. Классическая Metallica представляет незабываемые версии своих хитов: «One», «Master Of Puppets», «Sad But True» и многие другие.



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