Metallica - Orion Festival: Tour Through the Never (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Metallica - Orion Festival: Tour Through the Never
Концерты133 мин18+
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Сюжет
Этот концерт, снятый на фестивале Orion Festival в Атлантик-Сити, подарит всем поклонникам захватывающие впечатления от начала до конца. Классическая Metallica представляет незабываемые версии своих хитов: «One», «Master Of Puppets», «Sad But True» и многие другие.
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