Месть (фильм, 2002) смотреть онлайн

Фильм «Месть» — криминальный триллер Майкла Стивенса о прошлом, которое нельзя забыть.
После полученного тяжелого ранения детектив Эдди Бернс оставляет службу в полиции и живет в уединении. Но тихая жизнь рушится, когда пропадает младшая сестра Эдди — Кэсси. Вскоре бывший полицейский получает видеозапись, где над девушкой жестоко издевается преступник Чарли Стром. Злоумышленник явно знаком с Эдди, и ему известны его слабости. Чтобы выйти на след врага, Бернсу приходится использовать старые связи и навыки. Но Стром всегда на шаг впереди: он звонит, насмехается, подбрасывает улики и превращает охоту в личное противостояние.
Если вы любите криминальные драмы о вине, наказании и цене, которую приходится платить за ошибки, то проведете отличный вечер, начав смотреть фильм «Месть».
Рейтинг
- МСРежиссёр
Майкл
Стивенс
- Актёр
Гари
Олдман
- АКАктриса
Алисия
Коппола
- БСАктёр
Билл
Сейдж
- Актёр
Винг
Реймз
- Актёр
Брайан
Кокс
- КСАктёр
Крис
Спенсер
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэ Ким
- Актёр
Грегг
Генри
- Актриса
Керри
Вашингтон
- ТУСценарист
Тим
Уиллокс
- ТУПродюсер
Тим
Уиллокс
- ДСПродюсер
Джон
Савиано
- МСПродюсер
Майкл
Стивенс
- ДЛПродюсер
Дэвид
Лейрер
- ЭБХудожница
Энди
Бриттан
- ЕБХудожница
Елена
Баранова
- ИПХудожник
Иоаннис
Пападопулос
- МФХудожник
Матиас
Фэйн
- СФМонтажёр
Сюзанн
Фенн
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино