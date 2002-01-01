Месть (фильм, 2002) смотреть онлайн

Фильм «Месть» — криминальный триллер Майкла Стивенса о прошлом, которое нельзя забыть.



После полученного тяжелого ранения детектив Эдди Бернс оставляет службу в полиции и живет в уединении. Но тихая жизнь рушится, когда пропадает младшая сестра Эдди — Кэсси. Вскоре бывший полицейский получает видеозапись, где над девушкой жестоко издевается преступник Чарли Стром. Злоумышленник явно знаком с Эдди, и ему известны его слабости. Чтобы выйти на след врага, Бернсу приходится использовать старые связи и навыки. Но Стром всегда на шаг впереди: он звонит, насмехается, подбрасывает улики и превращает охоту в личное противостояние.



