Месть Попая (фильм, 2025) смотреть онлайн

Когда безобидная уборка превращается в борьбу за выживание, получается хоррор «Месть Попая» — фильм о группе вожатых, столкнувшихся с кошмаром из детских страшилок.



Компания молодых людей собирается привести в порядок старый лагерь перед открытием сезона. Их планы нарушает появление таинственного убийцы в морской форме, чьи методы жестоки, фантазия креативна, а мотивы туманны. Главные герои пытаются разгадать тайну этого места, пока Попай старательно и методично сокращает их число. Лагерь, полный потаенных уголков и темных воспоминаний, становится смертельной ловушкой.



«Месть Попая» 2025 года — слэшер с элементами городской легенды, играющий на контрасте между ностальгией по летним лагерям и ужасом перед необъяснимой жестокостью. Здесь нет безопасных мест, а прошлое настигает тех, кто вовремя не спрятался.

