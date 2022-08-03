Меня зовут Фрэнк! (фильм, 2014) смотреть онлайн

Фрэнку 59 лет. Ему тяжело находится в обществе из-за его болезни — синдрома Туретта. С первого взгляда он ведeт себя очень агрессивно, поэтому большую часть времени проводит в доме. Но после смерти сиделки его жизнь кардинально меняется. Дочь усопшей, хотя ещe и подросток, но уже очень самостоятельна. Беспокоясь о благополучии старика, она уговаривает дедушку вместе с ней и еe подругами отправиться в автомобильное путешествие...

