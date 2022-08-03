2014, Hello, My Name Is Frank
Комедия109 мин18+
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Меня зовут Фрэнк! (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Фрэнку 59 лет. Ему тяжело находится в обществе из-за его болезни — синдрома Туретта. С первого взгляда он ведeт себя очень агрессивно, поэтому большую часть времени проводит в доме. Но после смерти сиделки его жизнь кардинально меняется. Дочь усопшей, хотя ещe и подросток, но уже очень самостоятельна. Беспокоясь о благополучии старика, она уговаривает дедушку вместе с ней и еe подругами отправиться в автомобильное путешествие...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Дэвид
М. Мэтьюз
- ФХАктёр
Фернандо
Хидальго
- ЭДАктриса
Эми
Дэвидсон
- АХАктёр
Адам
Хасс
- ЛТАктриса
Лисандра
Тена
- РДАктёр
Рэнди
Дж. Гудвин
- ШКАктёр
Шон
Кэрриган
- НМАктриса
Норма
Мальдонадо
- ПШАктёр
Пол
Шакман
- АКАктёр
Аль
Коронел
- ДМСценарист
Дэвид
М. Мэтьюз
- ДМПродюсер
Дэвид
М. Мэтьюз
- ФХПродюсер
Фернандо
Хидальго
- АИАктёр дубляжа
Александр
Иванков
- АЗАктриса дубляжа
Анастасия
Захарова
- НГАктёр дубляжа
Никита
Грудинов
- МПАктриса дубляжа
Марианна
Покровская
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Бредюк
- КММонтажёр
Коуди
Миллер
- ДМКомпозитор
Дэвид
М. Мэтьюз