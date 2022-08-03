Меня зовут Фрэнк!
Wink
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Меня зовут Фрэнк!
2014, Hello, My Name Is Frank
Комедия109 мин18+

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Меня зовут Фрэнк! (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

Фрэнку 59 лет. Ему тяжело находится в обществе из-за его болезни — синдрома Туретта. С первого взгляда он ведeт себя очень агрессивно, поэтому большую часть времени проводит в доме. Но после смерти сиделки его жизнь кардинально меняется. Дочь усопшей, хотя ещe и подросток, но уже очень самостоятельна. Беспокоясь о благополучии старика, она уговаривает дедушку вместе с ней и еe подругами отправиться в автомобильное путешествие...

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Меня зовут Фрэнк!»