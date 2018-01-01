WinkФильмыМелочи жизниАктёры и съёмочная группа фильма «Мелочи жизни»
Актёры и съёмочная группа фильма «Мелочи жизни»
Режиссёры
Актёры
АктёрPierre Bérard
Мишель ПикколиMichel Piccoli
АктрисаHélène
Роми ШнайдерRomy Schneider
АктрисаCatherine Bérard (в титрах: Léa Massari)
Леа МассариLea Massari
АктёрFrançois
Жан БуизJean Bouise
АктёрBertrand Bérard
Жерар ЛартигоGérard Lartigau
АктёрLe bétailleur
Боби ЛапуантBoby Lapointe
АктёрLe camionneur
Эрве СандHervé Sand
АктёрL'infirmier
Жак РишарJacques Richard
АктрисаL'autostoppeuse
Бетти БеккерсBetty Beckers
АктёрL'autostoppeur
Доминик ЗардиDominique Zardi
АктрисаGuitte
Габриель ДулсеGabrielle Doulcet
АктёрLe promoteur
Роже КрузеRoger Crouzet
АктёрM. Bérard
Анри НассьеHenri Nassiet
АктёрLe prétendant
Джерри БроуверJerry Brouer
АктёрGeorges
Жан ГрасJean Gras
АктрисаLa postière
Мари-Пьер КэйсиMarie-Pierre Casey
АктрисаLa mère d'Hélène
Марсель АрнольдMarcelle Arnold
АктёрLe père d'Hélène
Жан-Пьер ЗоляJean-Pierre Zola
АктёрLe curé
Макс АмильMax Amyl
АктрисаL'infirmière (в титрах: Isabelle Saroyan)
Изабель СадоянIsabelle Sadoyan
Актёр
Клементе БайрамClément Bairam
Актёр
Кристиан БертолаChristian Bertola
Актриса
Беатрис БоффетиBéatrice Boffety
Актёр
М. КармеM. Carmet
Актёр
Анри КутеHenri Coutet
Актёр
Рауль ДельпарRaoul Delpard
Актриса
Аньес ДювальAgnès Duval
Актёр
Люсьен ФрежисLucien Frégis
Актриса
Карин ЖентеKarine Jeantet
Актёр
ЛуиджиLuigi
Актёр