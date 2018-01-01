Wink
Фильмы
Мелочи жизни
Актёры и съёмочная группа фильма «Мелочи жизни»

Режиссёры

Клод Соте

Claude Sautet
Режиссёр

Актёры

Мишель Пикколи

Michel Piccoli
АктёрPierre Bérard
Роми Шнайдер

Romy Schneider
АктрисаHélène
Леа Массари

Lea Massari
АктрисаCatherine Bérard (в титрах: Léa Massari)
Жан Буиз

Jean Bouise
АктёрFrançois
Жерар Лартиго

Gérard Lartigau
АктёрBertrand Bérard
Боби Лапуант

Boby Lapointe
АктёрLe bétailleur
Эрве Санд

Hervé Sand
АктёрLe camionneur
Жак Ришар

Jacques Richard
АктёрL'infirmier
Бетти Беккерс

Betty Beckers
АктрисаL'autostoppeuse
Доминик Зарди

Dominique Zardi
АктёрL'autostoppeur
Габриель Дулсе

Gabrielle Doulcet
АктрисаGuitte
Роже Крузе

Roger Crouzet
АктёрLe promoteur
Анри Нассье

Henri Nassiet
АктёрM. Bérard
Джерри Броувер

Jerry Brouer
АктёрLe prétendant
Жан Грас

Jean Gras
АктёрGeorges
Мари-Пьер Кэйси

Marie-Pierre Casey
АктрисаLa postière
Марсель Арнольд

Marcelle Arnold
АктрисаLa mère d'Hélène
Жан-Пьер Золя

Jean-Pierre Zola
АктёрLe père d'Hélène
Макс Амиль

Max Amyl
АктёрLe curé
Изабель Садоян

Isabelle Sadoyan
АктрисаL'infirmière (в титрах: Isabelle Saroyan)
Клементе Байрам

Clément Bairam
Актёр
Кристиан Бертола

Christian Bertola
Актёр
Беатрис Боффети

Béatrice Boffety
Актриса
М. Карме

M. Carmet
Актёр
Анри Куте

Henri Coutet
Актёр
Рауль Дельпар

Raoul Delpard
Актёр
Аньес Дюваль

Agnès Duval
Актриса
Люсьен Фрежис

Lucien Frégis
Актёр
Карин Женте

Karine Jeantet
Актриса
Луиджи

Luigi
Актёр
Жан Пикколи

Jean Piccoli
Актёр

Сценаристы

Жан-Лу Дабади

Jean-Loup Dabadie
Сценарист
Поль Гимар

Paul Guimard
Сценарист
Клод Соте

Claude Sautet
Сценарист

Продюсеры

Раймон Данон

Raymond Danon
Продюсер

Монтажёры

Жаклин Тьедо

Jacqueline Thiédot
Монтажёр

Композиторы

Филипп Сард

Philippe Sarde
Композитор