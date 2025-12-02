Мелочи жизни
Мелочи жизни

Фильм Мелочи жизни

1970, Les choses de la vie
Драма, Мелодрама18+
О фильме

Пьер - респектабельный архитектор средних лет. Он расстался со своей красавицей-женой Катрин и живет теперь с очаровательной любовницей Элен. Жизнь удалась? Или дала трещину? Что делать: радоваться или грустить?

Пьер не может понять. Он очень нерешителен. Хотя, увидев его, Вы подумаете: «Вот - настоящий мужчина». Так же думала и Элен. Но однажды вечером она сказала: «Я устала тебя любить».

Страна
Швейцария, Франция, Италия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

