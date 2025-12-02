Фильм Мелочи жизни

Пьер - респектабельный архитектор средних лет. Он расстался со своей красавицей-женой Катрин и живет теперь с очаровательной любовницей Элен. Жизнь удалась? Или дала трещину? Что делать: радоваться или грустить?



Пьер не может понять. Он очень нерешителен. Хотя, увидев его, Вы подумаете: «Вот - настоящий мужчина». Так же думала и Элен. Но однажды вечером она сказала: «Я устала тебя любить».

