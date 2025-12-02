Фильм Мелочи жизни
1970, Les choses de la vie
Драма, Мелодрама18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Пьер - респектабельный архитектор средних лет. Он расстался со своей красавицей-женой Катрин и живет теперь с очаровательной любовницей Элен. Жизнь удалась? Или дала трещину? Что делать: радоваться или грустить?
Пьер не может понять. Он очень нерешителен. Хотя, увидев его, Вы подумаете: «Вот - настоящий мужчина». Так же думала и Элен. Но однажды вечером она сказала: «Я устала тебя любить».
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- КСРежиссёр
Клод
Соте
- МПАктёр
Мишель
Пикколи
- РШАктриса
Роми
Шнайдер
- ЛМАктриса
Леа
Массари
- ЖБАктёр
Жан
Буиз
- ЖЛАктёр
Жерар
Лартиго
- БЛАктёр
Боби
Лапуант
- ЭСАктёр
Эрве
Санд
- ЖРАктёр
Жак
Ришар
- ББАктриса
Бетти
Беккерс
- ДЗАктёр
Доминик
Зарди
- ГДАктриса
Габриель
Дулсе
- РКАктёр
Роже
Крузе
- АНАктёр
Анри
Нассье
- ДБАктёр
Джерри
Броувер
- ЖГАктёр
Жан
Грас
- МКАктриса
Мари-Пьер
Кэйси
- МААктриса
Марсель
Арнольд
- ЖЗАктёр
Жан-Пьер
Золя
- МААктёр
Макс
Амиль
- ИСАктриса
Изабель
Садоян
- КБАктёр
Клементе
Байрам
- КБАктёр
Кристиан
Бертола
- ББАктриса
Беатрис
Боффети
- МКАктёр
М.
Карме
- АКАктёр
Анри
Куте
- РДАктёр
Рауль
Дельпар
- АДАктриса
Аньес
Дюваль
- ЛФАктёр
Люсьен
Фрежис
- КЖАктриса
Карин
Женте
- ЛАктёр
Луиджи
- ЖПАктёр
Жан
Пикколи
- ЖДСценарист
Жан-Лу
Дабади
- ПГСценарист
Поль
Гимар
- КССценарист
Клод
Соте
- РДПродюсер
Раймон
Данон
- ЖТМонтажёр
Жаклин
Тьедо
- ФСКомпозитор
Филипп
Сард