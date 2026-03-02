Меган: К вашим услугам (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Subservience
Фантастика, Триллер18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Пока жена лежит вбольнице, длязаботы одетях иработы подому Никпокупает высокотехнологичного женоробота спродвинутым искусственным интеллектом. Онапрекрасно справляется сосвоими обязанностями, быстро учится иготова навсё, лишь быеё основной пользователь былсчастлив.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Триллер
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
