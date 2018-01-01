Wink
Фильмы
Мегалодон
Актёры и съёмочная группа фильма «Мегалодон»

Актёры

Лейган Литтрелл

Leighanne Littrell
АктрисаChristen Giddings
Робин Сакс

Robin Sachs
АктёрPeter Brazier
Ал Сапиенца

Al Sapienza
АктёрRoss Elliot
Марк Шеппард

Mark Sheppard
АктёрMitchell Parks (в титрах: Mark A. Sheppard)
Дженнифер Соммерфилд

Jennifer Sommerfield
АктрисаAmanda 'Maz' Zablenko (в титрах: Jennifer Sommerfield)
Ивэн Миранд

Evan Mirand
АктёрR.P. McGinnis
Стив Скьонти

Steve Scionti
АктёрDavid Collen
Фред Белфорд

Fred Belford
АктёрJake Thompson
Гэри Дж. Танниклифф

Gary J. Tunnicliffe
АктёрGrady Harper
Ясмин Делавари

Yasmine Delawari
АктрисаMaria Barrera
Стэнли Исаак

Stanley Isaacs
АктёрRobert Armstromg
Уилл Бордерс

Will Borders
АктёрPilot
Джон Майкл Морер

John Michael Maurer
АктёрBodyguard
Маккреди Бэйкер

McCready Baker
АктрисаBrazier's Assistant
Брайан Литтрелл

Brian Littrell
АктёрRig Worker

Сценаристы

Гэри Дж. Танниклифф

Gary J. Tunnicliffe
Сценарист
Стэнли Исаак

Stanley Isaacs
Сценарист

Продюсеры

Стэнли Исаак

Stanley Isaacs
Продюсер
Линда Френсис

Linda Francis
Продюсер