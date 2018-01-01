Актёры и съёмочная группа фильма «Мегалодон»
Актёры
АктрисаChristen Giddings
Лейган ЛиттреллLeighanne Littrell
АктёрPeter Brazier
Робин СаксRobin Sachs
АктёрRoss Elliot
Ал СапиенцаAl Sapienza
АктёрMitchell Parks (в титрах: Mark A. Sheppard)
Марк ШеппардMark Sheppard
АктрисаAmanda 'Maz' Zablenko (в титрах: Jennifer Sommerfield)
Дженнифер СоммерфилдJennifer Sommerfield
АктёрR.P. McGinnis
Ивэн МирандEvan Mirand
АктёрDavid Collen
Стив СкьонтиSteve Scionti
АктёрJake Thompson
Фред БелфордFred Belford
АктёрGrady Harper
Гэри Дж. ТанниклиффGary J. Tunnicliffe
АктрисаMaria Barrera
Ясмин ДелавариYasmine Delawari
АктёрRobert Armstromg
Стэнли ИсаакStanley Isaacs
АктёрPilot
Уилл БордерсWill Borders
АктёрBodyguard
Джон Майкл МорерJohn Michael Maurer
АктрисаBrazier's Assistant
Маккреди БэйкерMcCready Baker
АктёрRig Worker