Мегалодон (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Megalodon
Ужасы, Фантастика18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В поисках новых источников «черного золота» нефтедобывающая платформа «Колосс» бросила якорь в холодных водах Северной Атлантики. Буры «Колосса» проникают намного глубже, чем у их конкурентов, и это тревожит геологов, опасающихся катастрофических последствий.
Но даже они не могли ожидать того, что произошло! Пробив поверхность дна, буры «Колосса» дошли до подземного, «зеркального» океана, существующего уже многие миллионы лет.
Океана, просто кишащего доисторическими чудовищами, внезапно прорвавшимися в «верхний» мир. И среди них нет твари страшнее мегалодона - гигантского предка большой белой акулы, самого кровожадного и прожорливого хищника, когда-либо бороздившего океанские воды...
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
2.9 IMDb
- ЛЛАктриса
Лейган
Литтрелл
- РСАктёр
Робин
Сакс
- Актёр
Ал
Сапиенца
- МШАктёр
Марк
Шеппард
- ДСАктриса
Дженнифер
Соммерфилд
- ИМАктёр
Ивэн
Миранд
- ССАктёр
Стив
Скьонти
- ФБАктёр
Фред
Белфорд
- ГДАктёр
Гэри
Дж. Танниклифф
- ЯДАктриса
Ясмин
Делавари
- СИАктёр
Стэнли
Исаак
- УБАктёр
Уилл
Бордерс
- ДМАктёр
Джон
Майкл Морер
- МБАктриса
Маккреди
Бэйкер
- БЛАктёр
Брайан
Литтрелл
- ГДСценарист
Гэри
Дж. Танниклифф
- СИСценарист
Стэнли
Исаак
- СИПродюсер
Стэнли
Исаак
- ЛФПродюсер
Линда
Френсис