Мегалодон (фильм, 2002) смотреть онлайн

В поисках новых источников «черного золота» нефтедобывающая платформа «Колосс» бросила якорь в холодных водах Северной Атлантики. Буры «Колосса» проникают намного глубже, чем у их конкурентов, и это тревожит геологов, опасающихся катастрофических последствий.



Но даже они не могли ожидать того, что произошло! Пробив поверхность дна, буры «Колосса» дошли до подземного, «зеркального» океана, существующего уже многие миллионы лет.



Океана, просто кишащего доисторическими чудовищами, внезапно прорвавшимися в «верхний» мир. И среди них нет твари страшнее мегалодона - гигантского предка большой белой акулы, самого кровожадного и прожорливого хищника, когда-либо бороздившего океанские воды...

