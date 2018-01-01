Wink
Медведь
Актёры и съёмочная группа фильма «Медведь»

Режиссёры

Жан-Жак Анно

Jean-Jacques Annaud
Режиссёр

Актёры

Чеки Карио

Tchéky Karyo
АктёрTom
Джек Уоллес

Jack Wallace
АктёрBill
медведь Барт

Bart the Bear
АктёрThe Kodiak Bear
Андре Лакомб

André Lacombe
АктёрLe chasseur aux chiens

Сценаристы

Джеймс Оливер Кёрвуд

James Oliver Curwood
Сценарист
Жерар Браш

Gérard Brach
Сценарист

Продюсеры

Клод Берри

Claude Berri
Продюсер
Пьер Грюнштейн

Pierre Grunstein
Продюсер

Художники

Бернхард Хенрих

Bernhard Henrich
Художник
Коринн Жорри

Corinne Jorry
Художница
Франсуаза Диль

Françoise Disle
Художница

Монтажёры

Ноэль Буассон

Noëlle Boisson
Монтажёр

Композиторы

Филипп Сард

Philippe Sarde
Композитор