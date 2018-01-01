Медведь (фильм, 1988) смотреть онлайн

Среди прекрасных и величественных пейзажей Британской Колумбии случилась трогательная история о медвежонке, потерявшем свою мать и предоставленным самому себе, в то время как двое охотников продолжают рыскать по лесу в поисках добычи. Судьба сводит вместе осиротевшего малыша и огромного раненого медведя. Непросто складываются их взаимоотношения, но охотники с ружьями и злыми собаками оказываются куда страшнее. Столкновение людей и животных неизбежно. А зритель фильма оказывается в «медвежьей шкуре» и наблюдает за людьми с позиции главного героя.



