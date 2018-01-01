Wink
Фильмы
Медведь
Актёры и съёмочная группа фильма «Медведь»

Режиссёры

Ричард С. Сарафьян

Richard C. Sarafian
Режиссёр

Актёры

Бретт Райс

Brett Rice
АктёрDon Hutson
Гэри Бьюзи

Gary Busey
АктёрPaul W. Bryant
Синди Лик

Cynthia Leake
АктрисаMary Harmon Bryant
Гарри Дин Стэнтон

Harry Dean Stanton
АктёрCoach Thomas
Стив Гринштейн

Steve Greenstein
АктёрJoe Namath
Джон-Эрик Хексам

Jon-Erik Hexum
АктёрPat Trammell
Кармен Томас

Carmen Thomas
АктрисаMae Martin Bryant
Майкл МакГрэйди

Michael McGrady
АктёрGene Stallings
Уильям Уэсли Нейборс мл.

William Wesley Neighbors Jr.
АктёрBilly Neighbors
Кэри Гуффи

Cary Guffey
АктёрGrandson Marc

Сценаристы

Майкл Кэйн

Michael Kane
Сценарист

Продюсеры

Ларри Дж. Спенглер

Larry G. Spangler
Продюсер
Джеймс А. Хирн

James A. Hearn
Продюсер

Художники

Мария Ребман Казо

Maria Caso
Художница
Рон Талски

Ron Talsky
Художник
Джордж Костильо

George Costello
Художник

Монтажёры

Роберт Флорио

Robert Florio
Монтажёр

Композиторы

Билл Конти

Bill Conti
Композитор