Медведь (фильм, 1984) смотреть онлайн

1984, The Bear
Драма, Семейный18+
О фильме
Биографический фильм о великом тренере студенческого американского футбола Поле «Медведе» Брайанте из Университета Алабамы.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Спортивный, Драма
Рейтинг
- РСРежиссёр
Ричард
С. Сарафьян
- БРАктёр
Бретт
Райс
- Актёр
Гэри
Бьюзи
- СЛАктриса
Синди
Лик
- Актёр
Гарри
Дин Стэнтон
- СГАктёр
Стив
Гринштейн
- ДХАктёр
Джон-Эрик
Хексам
- КТАктриса
Кармен
Томас
- ММАктёр
Майкл
МакГрэйди
- УУАктёр
Уильям
Уэсли Нейборс мл.
- КГАктёр
Кэри
Гуффи
- МКСценарист
Майкл
Кэйн
- ЛДПродюсер
Ларри
Дж. Спенглер
- ДАПродюсер
Джеймс
А. Хирн
- МРХудожница
Мария
Ребман Казо
- РТХудожник
Рон
Талски
- ДКХудожник
Джордж
Костильо
- РФМонтажёр
Роберт
Флорио
- БККомпозитор
Билл
Конти