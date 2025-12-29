Фильм Мечты сбываются

Настя и Паша встречаются уже пять лет. В канун Нового года Настя ждёт от возлюбленного заветного предложения руки и сердца, но Паша, кажется, не спешит в ЗАГС, ссылаясь на отсутствие денег на «свадьбу мечты». Ситуация кардинально меняется, когда пара неожиданно выигрывает миллиард рублей в лотерею.

Воодушевлённые, они начинают строить планы, которые быстро раскрывают их совершенно разные взгляды на будущее. Настя хочет грандиозную свадьбу, а Паша мечтает вложить деньги в музыкальную карьеру и тур по стране. Ссора приводит к разрыву, а лотерейный билет становится не испытанием богатством, а проверкой настоящих чувств.

