Мечтатель
Wink
Фильмы
Мечтатель
2015, Walt Before Mickey
Драма, Биография107 мин18+

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Мечтатель (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

Это история об одном легендарном человеке, ставшем известным на весь мир как лучший аниматор. Драма расскажет историю легендарной компании Диснея и покажет каждому сомневающемуся в себе человеку, что если есть мечта, то нужно её слушать.

Страна
США
Жанр
Драма, Биография
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мечтатель»