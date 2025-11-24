Фильм Мечта

О фильме
В кое-как выбившейся «в люди» Розе Скороход парадоксально смешивались сострадание и жесточайшая беспощадность к тем, кто ниже ее по социальному статусу, всепоглощающая скупость и такая же безмерная любовь к сыну-неудачнику, ради которого она живет, трудится, совершает низости, понимая в глубине души всю бесполезность этих усилий. Горькую мелодию подхватывали и другие герои.
«Вечная невеста» пани Ванда, переживающая одно за другим крушение в любой попытке как-то устроить свою жизнь, найти того, кто даст ей возможность более менее нормального существования. Причем она изначально знает, что обречена и единственное, что принесет ей покой - добровольный уход из жизни. Такой же нелепый, избитый жизнью и ее мнимый жених - пан Коморовский, исполненный жалкой спеси, за которой пытается скрыть все ту же нищету и убожество своих дней.
Рейтинг
- МРРежиссёр
Михаил
Ромм
- ЕКАктриса
Елена
Кузьмина
- ВСАктёр
Владимир
Соловьев
- Актриса
Фаина
Раневская
- АКАктёр
Аркадий
Кисляков
- АВАктриса
Ада
Войцик
- МААктёр
Михаил
Астангов
- МБАктёр
Михаил
Болдуман
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- НОАктёр
Николай
Орлов
- ПГАктёр
Петр
Глебов
- ВЛАктёр
Виктор
Лазарев
- ТГАктриса
Татьяна
Говоркова
- ВКАктёр
Виктор
Ключарев
- ВТАктёр
Виктор
Третьяков
- ВААктриса
Вера
Алтайская
- АСАктёр
Александр
Смирнов
- ВЩАктёр
Виктор
Щеглов
- ВЛАктёр
Вячеслав
Лещёв
- ЕГСценарист
Евгений
Габрилович
- МРСценарист
Михаил
Ромм
- НППродюсер
Н.
Привезенцев
- БВОператор
Борис
Волчек
- ГВКомпозитор
Генрик
Варс