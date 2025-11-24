Фильм Мечта

В кое-как выбившейся «в люди» Розе Скороход парадоксально смешивались сострадание и жесточайшая беспощадность к тем, кто ниже ее по социальному статусу, всепоглощающая скупость и такая же безмерная любовь к сыну-неудачнику, ради которого она живет, трудится, совершает низости, понимая в глубине души всю бесполезность этих усилий. Горькую мелодию подхватывали и другие герои.



«Вечная невеста» пани Ванда, переживающая одно за другим крушение в любой попытке как-то устроить свою жизнь, найти того, кто даст ей возможность более менее нормального существования. Причем она изначально знает, что обречена и единственное, что принесет ей покой - добровольный уход из жизни. Такой же нелепый, избитый жизнью и ее мнимый жених - пан Коморовский, исполненный жалкой спеси, за которой пытается скрыть все ту же нищету и убожество своих дней.

