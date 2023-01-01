Meat Loaf - Classic Albums: Bat Out of Hell (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Jane's Addiction — альтернативная рок-группа из США, основанная в 1985 году в Лос-Анджелесе, Калифорния. Это одна из первых групп, основанных в начале 1990-х, когда альтернативный рок в США стал завоевывать внимание СМИ и приносить коммерческий успех. Началом их первого прощального тура стало выступле�ние на фестивале Lollapalooza, в котором принимает участие множество альтернативных рок-групп. Этот фильм представляет собой запись их концерта 23 февраля 2010 года в театре «Энмор», Сидней, Австралия.



Meat Loaf - Classic Albums: Bat Out of Hell смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.