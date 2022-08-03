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Майский дождь

Майский дождь (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Майский дождь
Мелодрама, Комедия86 мин12+

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О фильме

В жизни Ольги происходит то самое событие, которого все девушки ждут годами: Марк делает ей предложение! Все происходит, как положено: розы, шампанское, назначение точной даты свадьбы, планы о путешествии, будущих детях… Но вдруг романтику момента нарушают удары в стену: недавно переехавший сосед...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Майский дождь»