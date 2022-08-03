В жизни Ольги происходит то самое событие, которого все девушки ждут годами: Марк делает ей предложение! Все происходит, как положено: розы, шампанское, назначение точной даты свадьбы, планы о путешествии, будущих детях… Но вдруг романтику момента нарушают удары в стену: недавно переехавший сосед...

