Майский дождь (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Майский дождь
Мелодрама, Комедия86 мин12+
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О фильме
В жизни Ольги происходит то самое событие, которого все девушки ждут годами: Марк делает ей предложение! Все происходит, как положено: розы, шампанское, назначение точной даты свадьбы, планы о путешествии, будущих детях… Но вдруг романтику момента нарушают удары в стену: недавно переехавший сосед...
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ИСРежиссёр
Иван
Сидоров
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Ирина
Таранник
- Актриса
Равшана
Куркова
- Актёр
Данила
Дунаев
- Актёр
Антон
Васильев
- ВФАктёр
Владимир
Фекленко
- Актриса
Светлана
Колпакова
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- АВАктриса
Александра
Волкова
- ЕРАктёр
Евгений
Рябов
- НПСценарист
Наталия
Павловская
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- ЕФМонтажёр
Елена
Фаблова
- МТОператор
Максим
Трапо
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков