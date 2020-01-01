Фильм Майкл и его «джорданы»

1984 год: Nike — не самая успешная компания по производству спортивной обуви, Майкл Джордан — подающий надежды, но пока не особо известный игрок, только что пришедший из университетской команды в Chicago Bulls. Их совместная авантюра по выпуску именных кроссовок могла провалиться, но в итоге стала фундаментом для многомиллионной бизнес-империи — кейс Air Jordan изучают на факультетах маркетинга и разбирают в учебниках по продвижению, а редкие экземпляры продаются на аукционах за сотни тысяч долларов.

