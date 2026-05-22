Мать Мария (фильм, 2026) смотреть онлайн
6.52026, Mother Mary
Музыка, Ужасы111 мин18+
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О фильме
Поп-звезда Мать Мария готовится к возвращению на сцену после жуткого происшествия и 10-летнего отсутствия. Её совершенно не устраивает созданное для концерта платье, поэтому она без предупреждения заявляется к своей бывшей подруге и соратнице Сэм, ставшей успешным модным дизайнером, чтобы та сделала ей концертный наряд. Женщинам есть что вспомнить и обсудить.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Лоури
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актриса
Михаэла
Коэл
- ХШАктриса
Хантер
Шафер
- АФАктриса
Афина
Фриззелл
- КГАктриса
Кайя
Гербер
- ДБАктриса
Джессика
Браун-Финдли
- АБАктриса
Алба
Баптишта
- ШКАктриса
Шан
Клиффорд
- FTАктриса
FKA
Twigs
- ИБАктриса
Изаура
Барб-Браун
- ЛМАктриса
Лаура
Микин
- Сценарист
Дэвид
Лоури
- ТХПродюсер
Тоби
Хальбрукс
- ДИПродюсер
Джини
Иго
- ДМПродюсер
Джеймс
М. Джонстон
- БДХудожница
Бина
Дайгелер
- Монтажёр
Дэвид
Лоури
- ЭДОператор
Эндрю
Дроз Палермо
- РЯОператор
Рина
Ян
- ДХКомпозитор
Дэниэл
Харт