Мать Мария (фильм, 2026) смотреть онлайн

Поп-звезда Мать Мария готовится к возвращению на сцену после жуткого происшествия и 10-летнего отсутствия. Её совершенно не устраивает созданное для концерта платье, поэтому она без предупреждения заявляется к своей бывшей подруге и соратнице Сэм, ставшей успешным модным дизайнером, чтобы та сделала ей концертный наряд. Женщинам есть что вспомнить и обсудить.

