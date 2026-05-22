Мать Мария
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Мать Мария

Мать Мария (фильм, 2026) смотреть онлайн

6.52026, Mother Mary
Музыка, Ужасы111 мин18+

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О фильме

Поп-звезда Мать Мария готовится к возвращению на сцену после жуткого происшествия и 10-летнего отсутствия. Её совершенно не устраивает созданное для концерта платье, поэтому она без предупреждения заявляется к своей бывшей подруге и соратнице Сэм, ставшей успешным модным дизайнером, чтобы та сделала ей концертный наряд. Женщинам есть что вспомнить и обсудить.

Страна
Великобритания, Финляндия, Германия, США
Жанр
Ужасы, Музыка
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мать Мария»