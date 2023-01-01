Мастер (фильм, 1992) смотреть онлайн

Дядя Так прославлен своим искусством традиционной китайской медицины. Как эксперт боевых искусств он также обучает молодёжь мастерству самозащиты. Его ученик Джонни мечтает монополизировать преподавание кунг-фу в США и с этой целью пытается убить дядю Така. Джет, лучший ученик Дяди Така из Китая, приезжает в Лос-Анджелес чтобы разыскать своего учителя. Джонни и его люди не оставляют китайцев в покое, и тем приходится драться не на жизнь, а на смерть.



