Мастер (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, Long hang tian xia
Боевик, Комедия16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Дядя Так прославлен своим искусством традиционной китайской медицины. Как эксперт боевых искусств он также обучает молодёжь мастерству самозащиты. Его ученик Джонни мечтает монополизировать преподавание кунг-фу в США и с этой целью пытается убить дядю Така. Джет, лучший ученик Дяди Така из Китая, приезжает в Лос-Анджелес чтобы разыскать своего учителя. Джонни и его люди не оставляют китайцев в покое, и тем приходится драться не на жизнь, а на смерть.
Рейтинг
