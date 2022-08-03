Мастер очистки (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, The Master Cleanse
Ужасы, Фантастика77 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Одинокий и отчаявшийся Пол ищет спасение в загадочной духовной организации. Предводитель братства велит адептам выпить очищающий сознание эликсир, после чего начинает твориться самая настоящая чертовщина.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb
- БМРежиссёр
Бобби
Миллер
- Актёр
Джонни
Галэки
- Актриса
Анна
Фрил
- Актёр
Оливер
Платт
- Актриса
Анжелика
Хьюстон
- КГАктёр
Кайл
Галлнер
- ДПАктриса
Диана
Пан
- КДАктёр
Кевин
Дж. О’Коннор
- ЛУАктриса
Лоретта
Уолш
- ДЛАктёр
Дэвид
Льюис
- МЭАктёр
Марк
Эчесон
- БМСценарист
Бобби
Миллер
- ДХПродюсер
Джордан
Хоровиц
- Продюсер
Джонни
Галэки
- ТФХудожница
Тина
Фиорда
- СЭХудожница
Стэйси
Эллен Рич
- МФОператор
Майкл
Фимоньяри
- БАКомпозитор
Брендан
Анджелидес
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен