Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Одинокий и отчаявшийся Пол ищет спасение в загадочной духовной организации. Предводитель братства велит адептам выпить очищающий сознание эликсир, после чего начинает твориться самая настоящая чертовщина.

