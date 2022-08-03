Мастер очистки
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Мастер очистки

Мастер очистки (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Master Cleanse
Ужасы, Фантастика77 мин18+

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О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Одинокий и отчаявшийся Пол ищет спасение в загадочной духовной организации. Предводитель братства велит адептам выпить очищающий сознание эликсир, после чего начинает твориться самая настоящая чертовщина.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мастер очистки»