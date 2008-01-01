Мастер- класс. Пилатес. 1 серия (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Пилатес подходит людям любого возраста, независимо от уровня физической подготовки. Занятия настолько безопасны, что подходят даже для реабилитации после серьезных травм. Медленные, плавные движения полезны для позвоночника, развивают гибкость, положительно влияют на работу суставов, учат чувствовать тело. У женщин особые приемы пилатеса способствуют укреплению внутренних мышц малого таза.



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