Мастер- класс. Хип-Хоп (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Занятия хип-хопом с элементами верхнего брейк-данса, регги и латины предполагают серьезную аэробную нагрузку, задействуют все группы мышц. Буквально после нескольких уроков повышается выносливость организма, тело обретает свободу и появляется уверенность в собственных способностях. Пол Эрек – известнейший французский нью-стайлер, владеющий в совершенстве многими танцевальными стилями, в том числе поппингом, бугалой и хайпой, победитель, а теперь и судья Just Debout, самого популярного танцевального конкурса в мире.



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