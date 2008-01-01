Мастер- класс. Индийские танцы (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Индийский народный танец. Это не просто танцевальная традиция, но и древняя духовная практика. Занятия бангарой усиливают жизненную силу, поднимают дух и гармонизируют эмоции человека. Зажигательный и веселый танец обладает даже терапевтическим эффектом.

Ведущий – бразильский инструктор Сат Атма Сингх. За десять занятий телезрители смогут освоить бангару и заниматься самостоятельно.



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